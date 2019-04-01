Два кораблі НАТО зупинилися в Одесі перед спільними навчаннями з ВМСУ. Фото: Politeka

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Два фрегати НАТО пришвартувалися на морському вокзалі в Одесі. Іспанська корабель «Санта Марія» і канадський «Торонто» прибули сьогодні вранці для участі в навчаннях Passex спільно з Військово-морськими силами України (ВМСУ).

Кораблі, які входять до другої постійної військово-морської групи НАТО, супроводжувалися до чорноморського регіону голландським фрегатом, а потім до групи приєднався турецький корабель. Однак, в Одесу прибули тільки два кораблі, які зазвичай несуть чергування в Середземному морі. Про це повідомляє місцеве видання «Думська».

Кораблі відбудуть пізно увечері 3 квітня, а до тих пір всі бажаючі можуть прийти на екскурсію. Сьогодні канадський фрегат буде доступний в період з 13.00 до 17.00, а на іспанський можна зайти з 16.00 до 19.00.

Корабель «Торонто» є четвертим фрегатом типу «Галіфакс» у складі ВМС Канади. Він входить до складу військово-морських сил Канади з 1993 року. Його довжина становить 134 м, а ширина 14,3 м. На озброєнні у корабля зенітне, торпедного та артилерійське озброєння, а також протикорабельні ракети і вертоліт.

«Санта Марія» став першим з шести фрегатів Іспанії цього виду і був прийнятий до складу військово-морських сил в 1986 році. Фрегати цієї серії більше американських і володіють великою кількістю варіантів модернізації.

Раніше повідомлялося, що кораблі ВМС Нідерландів, Іспанії та Канади перетнули протоку Босфор в напрямку Чорного моря, щоб взяти участь в щорічних навчаннях альянсу Sea Shield в Румунії, які відбудуться спільно з Грузією і Україною.