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Ракурс
Три кораблі НАТО пройшли через Босфор в акваторію Чорного моря, фото — Твіттер Yoruk Isik

Три кораблі НАТО пройшли через Босфор в акваторію Чорного моря (ФОТО, ВІДЕО)

29 бер 2019, 08:46
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Кораблі ВМС Нідерландів, Іспанії та Канади перетнули протоку Босфор в напрямку Чорного моря.

Фрегати візьмуть участь у щорічних навчаннях альянсу Sea Shield в Румунії, які відбудуться спільно із Грузією та Україною. Про це повідомив сайт Bosphorus Observer, який відстежує прохід бойових кораблів через турецькі протоки.

В акваторію Чорного моря увійшли нідерландський фрегат HNLMS Evertsen (F805), фрегат іспанських ВМС Santa Maria (F81), канадський фрегат класу «Галіфакс» HMCS Toronto (FFH 333). Кораблі йшли в супроводі катерів турецької берегової охорони. Це угруповання йде в Одесу

Три кораблі НАТО пройшли через Босфор в акваторію Чорного моря

Прохід бойових кораблів Північноатлантичного альянсу через Босфорську протоку в чорноморську акваторію потрапив в об'єктиви камер.

Щорічні міжнародні навчання НАТО Sea Shield торік пройшли 7−13 травня за участі 2-ї постійної військово-морської групи НАТО. У них задіяли кораблі Великої Британії, США, Греції, Іспанії, Болгарії, Румунії, Туреччини. Метою навчань є відпрацювання стандартних процедур оборони проти загроз з повітря, моря, підводних човнів, і відповідь на різні види загроз.

Три кораблі НАТО пройшли через Босфор в акваторію Чорного моря

Три кораблі НАТО пройшли через Босфор в акваторію Чорного моря, фото — Твіттер Yoruk Isik

Військові кораблі нечорноморських держав можуть перебувати в Чорному морі не більше 21 дня.

«Ракурс» повідомляв, що наприкінці березня американський ракетний есмінець Donald Cook зайшов у порт Одеси. Крім того, у лютому в Чорне море увійшли кораблі протимінної групи НАТО.

Джерело: Ракурс


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