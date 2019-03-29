Три кораблі НАТО пройшли через Босфор в акваторію Чорного моря, фото — Твіттер Yoruk Isik

https://racurs.ua/ua/n120022-try-korabli-nato-proyshly-cherez-bosfor-v-akvatoriu-chornogo-morya-foto-video.html

Ракурс

Кораблі ВМС Нідерландів, Іспанії та Канади перетнули протоку Босфор в напрямку Чорного моря.

Фрегати візьмуть участь у щорічних навчаннях альянсу Sea Shield в Румунії, які відбудуться спільно із Грузією та Україною. Про це повідомив сайт Bosphorus Observer, який відстежує прохід бойових кораблів через турецькі протоки.

В акваторію Чорного моря увійшли нідерландський фрегат HNLMS Evertsen (F805), фрегат іспанських ВМС Santa Maria (F81), канадський фрегат класу «Галіфакс» HMCS Toronto (FFH 333). Кораблі йшли в супроводі катерів турецької берегової охорони. Це угруповання йде в Одесу

Прохід бойових кораблів Північноатлантичного альянсу через Босфорську протоку в чорноморську акваторію потрапив в об'єктиви камер.

Щорічні міжнародні навчання НАТО Sea Shield торік пройшли 7−13 травня за участі 2-ї постійної військово-морської групи НАТО. У них задіяли кораблі Великої Британії, США, Греції, Іспанії, Болгарії, Румунії, Туреччини. Метою навчань є відпрацювання стандартних процедур оборони проти загроз з повітря, моря, підводних човнів, і відповідь на різні види загроз.

Військові кораблі нечорноморських держав можуть перебувати в Чорному морі не більше 21 дня.

«Ракурс» повідомляв, що наприкінці березня американський ракетний есмінець Donald Cook зайшов у порт Одеси. Крім того, у лютому в Чорне море увійшли кораблі протимінної групи НАТО.