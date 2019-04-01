Вибухи у Кропивницькому: від опіків помер один із чотирьох потерпілих. Фото: VistaNews.ru

https://racurs.ua/ua/n120177-vybuhy-u-kropyvnyckomu-vid-opikiv-pomer-odyn-iz-chotyroh-poterpilyh.html

Ракурс

У лікарні помер водій автоцистерни від опіків, отриманих внаслідок вибуху на автозаправці у Кропивницькому.

Чоловік помер ще 31 березня вночі, повідомила завідувач опіковим відділенням обласної лікарні Наталія Корчака у коментарі Gazeta.ua.

За словами лікаря, 58-річний чоловік мав чисельні опіки та перебував у важкому стані. Лікарі навіть не робили прогнози стосовно цього пацієнта. Вірогідність виживе він чи ні було досить складно передбачити.

Зазначимо, що сьогодні у Кіровському районному суді обирають запобіжний захід директору підприємства «Елан-Ві» Олександру Ляховецькому, на території якого стався вибух. Раніше інженера цього підприємства Олександра Слюсара взяли під нічний домашній арешт. Вказаних осіб підозрюють в порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, 27 березня увечері на території автостоянки зайнялися автоцистерни зі скрапленим газом, внаслідок чого сталися кілька потужних вибухів.