Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Вибухи у Кропивницькому: від опіків помер один із чотирьох потерпілих. Фото: VistaNews.ru

Вибухи у Кропивницькому: від опіків помер один із чотирьох потерпілих

1 кві 2019, 11:59
999

У лікарні помер водій автоцистерни від опіків, отриманих внаслідок вибуху на автозаправці у Кропивницькому.

Чоловік помер ще 31 березня вночі, повідомила завідувач опіковим відділенням обласної лікарні Наталія Корчака у коментарі Gazeta.ua.

За словами лікаря, 58-річний чоловік мав чисельні опіки та перебував у важкому стані. Лікарі навіть не робили прогнози стосовно цього пацієнта. Вірогідність виживе він чи ні було досить складно передбачити.

Зазначимо, що сьогодні у Кіровському районному суді обирають запобіжний захід директору підприємства «Елан-Ві» Олександру Ляховецькому, на території якого стався вибух. Раніше інженера цього підприємства Олександра Слюсара взяли під нічний домашній арешт. Вказаних осіб підозрюють в порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки.

Суд у Кропивницькому обирає запобіжний захід директору підриємства, на території якого сталися вибухи. Фото: facebook.com/kodtrkt

Нагадаємо, 27 березня увечері на території автостоянки зайнялися автоцистерни зі скрапленим газом, внаслідок чого сталися кілька потужних вибухів.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

Другий тур виборів: Зеленського підтримав Шевченко, домовлятися з Тимошенко штаб не планує

У штабі артиста Володимира Зеленського сьогодні заявили, що не змінюватимуть свою стратегію в другому турі виборів президента України, а також не збираються вести «підкилимні переговори» з жодним із політиків

Новини України
13:36