Реджеп Таїп Ердоган, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n120176-vybory-v-turechchyni-partiya-erdogana-vtratyla-stolycu.html

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Партія чинного президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в результаті поразки на місцевих виборах втратила контроль над столицею країни Анкарою.

Вибори відбулися на тлі економічного спаду і розглядалися як своєрідний референдум щодо результатів правління Ердогана, повідомляє BBC.

Республіканська народна партія, основний конкурент правлячої консервативно-ісламістської Партії справедливості і розвитку Ердогана, перемогла в столиці з великим відривом.

Також кандидати від обох партій заявляють про перемогу в найбільшому місті Туреччини Стамбулі. Там голоси ще підраховують, проте різниця становить десяті частки відсотка, що вкрай небагато для міста з населенням 18 млн осіб. Так, кандидат від партії влади, колишній прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявляє, що випереджає свого конкурента на 4 тис. голосів, опозиціонер Екрем Імамоглу стверджує, що він на майже 28 тис. голосів попереду.

Також опозиція заявляє про перемогу в третьому за величиною місті Туреччини — Ізмірі.

Водночас Ердоган заявив, що загалом по країні його партія перемогла на понад 50% дільниць.

Місцеві вибори відбуваються на тлі економічних негараздів в Туреччині — торік національна валюта «схудла» на третину, а темпи цьогорічного зростання найменші з післякризового 2009 року.

Нагадаємо, торік Ердоган пояснював падіння курсу ліри тиском з боку США та розповсюдженням фальшивих новин про економіку в соцмережах.