Выборы в Турции: партия Эрдогана потеряла столицу

Реджеп Тайип Эрдоган, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n120176-vybory-v-turcii-partiya-erdogana-poteryala-stolicu.html

Ракурс

Партия действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в результате поражения на местных выборах потеряла контроль над столицей страны Анкарой.

Выборы прошли на фоне экономического спада и рассматривались как своеобразный референдум о результатах правления Эрдогана, сообщает BBC.

Республиканская народная партия, основной конкурент правящей консервативно-исламистской Партии справедливости и развития Эрдогана, победила в столице с большим отрывом.

Также кандидаты от обеих партий заявляют о победе в крупнейшем городе Турции Стамбуле. Там голоса еще подсчитывают, но разница составляет десятые доли процента, что очень немного для города с населением 18 млн человек. Так, кандидат от партии власти, бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявляет, что опережает своего конкурента на 4 тыс. голосов, оппозиционер Экрем Имамоглу утверждает, что он почти 28 тыс. голосов впереди.

Также оппозиция заявляет о победе в третьем по величине городе Турции — Измире.

В то же время Эрдоган заявил, что в целом по стране его партия победила на 50% участков.

Местные выборы проходят на фоне экономических неурядиц в Турции — в прошлом году национальная валюта «похудела» на треть, а темпы нынешнего роста самые маленькие со времен послекризисного 2009 года.

Напомним, в прошлом году Эрдоган объяснял падение курса лиры давлением со стороны США и распространением фальшивых новостей об экономике в соцсетях.