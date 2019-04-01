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Взрывы в Кропивницком: от ожогов умер один из четырех пострадавших. Фото: VistaNews.ru

Взрывы в Кропивницком: от ожогов умер один из четырех пострадавших

1 апр 2019, 11:59
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В больнице скончался водитель автоцистерны от ожогов, полученных в результате взрыва на автозаправке в Кропивницком.

Мужчина умер еще 31 марта ночью, сообщила заведующая ожоговым отделением областной больницы Наталья Корчака в комментарии Gazeta.ua.

По словам врача, у 58-летнего мужчины были многочисленные ожоги и он находился в тяжелом состоянии. Врачи даже не делали прогнозы относительно этого пациента. Вероятность того, выживет он или нет было достаточно сложно предсказать.

Отметим, что сегодня в Кировском районном суде выбирают меру пресечения директору предприятия «Элан-Ви» Александру Ляховецкому, на территории которого произошел взрыв. Ранее инженера этого предприятия Александра Слюсара взяли под ночной домашний арест. Указанных лиц подозревают в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия.

Суд в Кропивницкому избирает меру пресечения директору предприятия, на территории которого произошли взрывы. Фото: facebook.com/kodtrkt

Напомним, 27 марта вечером на территории автостоянки загорелись автоцистерны со сжиженным газом, в результате чего произошло несколько мощных взрывов.


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