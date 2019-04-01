Два корабля НАТО остановились в Одессе перед совместными учениями с ВМСУ. Фото: Politeka

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Два фрегата НАТО пришвартовались на морском вокзале в Одессе. Испанский корабль «Санта Мария» и канадский «Торонто» прибыли сегодня утром для участия в учениях Passex совместно с Военно-морскими силами Украины (ВМСУ).

Корабли, которые входят во вторую постоянную военно-морскую группу НАТО, сопровождались до черноморского региона голландским фрегатом, а затем к группе присоединился турецкий корабль. Однако, в Одессу прибыли только два корабля, которые обычно несут дежурство в Средиземном море. Об этом сообщает местное издание «Думская».

Корабли отбудут поздним вечером 3 апреля, а до тех пор все желающие могут прийти на экскурсию. Сегодня канадский фрегат будет доступен в период с 13.00 до 17.00, а на испанский можно зайти с 16.00 до 19.00.

Корабль «Торонто» является четвертым фрегатом типа «Галифакс» в составе ВМС Канады. Он входит в состав военно-морских сил Канады с 1993 года. Его длина составляет 134 м, а ширина 14,3 м. На вооружении у корабля зенитное, торпедное и артиллерийское вооружение, а также противокорабельные ракеты и вертолет.

«Санта Мария» стал первым из шести фрегатов Испании этого вида и был принят в состав военно-морских сил в 1986 году. Фрегаты этой серии больше американских и обладают большим количеством вариантов модернизации.

Ранее сообщалось, что корабли ВМС Нидерландов, Испании и Канады пересекли пролив Босфор в направлении Черного моря, чтобы принять участие в ежегодных учениях альянса Sea Shield в Румынии, которые состоятся совместно с Грузией и Украиной.