Вчера в Украине состоялось голосование на первом туре президентских выборов, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n120179-v-centrizbirkome-podschitali-bolee-70-bulleteney-infografika-translyaciya.html

Ракурс

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала результаты обработки 70,27% бюллетеней с результатами вчерашнего голосования на выборах президента.

В настоящее время перечень лидеров президентской гонки остается неизменным.

Список кандидатов продолжает возглавлять шоумен Владимир Зеленский с 30,46% голосов избирателей.

Второе место занимает действующий президент Петр Порошенко с 16,18% голосов избирателей. Несколько сократила отрыв от второго места лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, у которой 13,15% голосов.

Четвертое место в самовыдвиженца Юрия Бойко — 11,55%. Лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко на пятом месте с 7,05% голосов. У самовыдвиженца Игоря Смешко шестая строчка с 5,96% голосов. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко занимает седьмое место с 5,17% голосов.

Напомним, в Центризбиркоме официально анонсировали проведение второго тура президентских выборов 21 апреля. Об этом сегодня заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.