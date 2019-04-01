Декларація Тимошенко: доходи зросли, але власного житла немає

У «Чесно» проаналізували декларацію Тимошенко. Фото: Деловая столица

https://racurs.ua/ua/n120182-deklaraciya-tymoshenko-dohody-zrosly-ale-vlasnogo-jytla-nemaie.html

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У декларації за 2018 рік кандидат у президенти Юлія Тимошенко задекларувала на 37% доходів більше, ніж у 2017-му.

У 2018 році доходи Юлії Тимошенко виросли, у її чоловіка з’явився новий бізнес, повідомляє Громадський рух «Чесно».

Так, згідно з даними декларації, Тимошенко отримала 899,8 тис. грн доходу у 2018 році, а її чоловік Олександр Тимошенко — 6,9 млн грн (що на 47% більше, ніж у 2017 році) та задекларував корпоративні права на компанію Prostor Ou. На банківському рахунку Тимошенко зберігає 668,8 тис. грн та ще 290 тис. грн готівкою. У її чоловіка у банку зберігається 323 тис. грн, а готівкою він задекларував 199 тис. євро, 540 тис. грн та 420 тис. дол.

Незважаючи на такі доходи, Тимошенко досі не має власного житла, вона орендує у двоюрідної сестри Тетяни Шарапової житловий будинок та дві земельні ділянки у селі Козин під Києвом.

Також Тимошенко задекларувала низку коштовностей із дорогоцінним камінням, серед яких прикраси від Cartier, Vacheron Constantin та Chopard.

Нагадаємо, сьогодні триває підрахунок голосів на виборах президента України. Наразі ЦВК опрацювала 70% протоколів з результатами голосування. Трійка лідерів лишається незмінною: на першому місті Володимир Зеленський з 30,46% голосів, на другому — Петро Порошенко з 16,8%, далі йде Тимошенко з 13,15%.