Декларация Тимошенко: доходы выросли, но собственного жилья нет. Фото: Деловая столица

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Ракурс

В декларации за 2018 год кандидат в президенты Юлия Тимошенко задекларировала на 37% доходов больше, чем в 2017-м.

В 2018 году доходы Юлии Тимошенко выросли, у ее мужа появился новый бизнес, сообщает Общественное движение «Честно».

Так, согласно данным декларации, Тимошенко получила 899,8 тыс. грн дохода в 2018 году, а ее муж Александр Тимошенко — 6,9 млн грн (что на 47% больше, чем в 2017 году) и задекларировал корпоративные права на компанию Prostor Ou. На банковском счету Тимошенко сохраняет 668,8 тыс. грн и еще 290 тыс. грн наличными. У ее мужа в банке хранится 323 тыс. грн, а наличными он задекларировал 199 тыс. евро, 540 тыс. грн и 420 тыс. долл.

Несмотря на такие доходы, Тимошенко до сих пор не имеет собственного жилья, она арендует у двоюродной сестры Татьяны Шараповой жилой дом и два земельных участка в селе Козин под Киевом.

Также Тимошенко задекларировала ряд драгоценностей, среди которых украшения от Cartier, Vacheron Constantin и Chopard.

Напомним, сегодня продолжается подсчет голосов на выборах президента Украины. На данный момент ЦИК обработала 70% протоколов с результатами голосования. Тройка лидеров остается неизменной: на первом месте Владимир Зеленский с 30,46% голосов, на втором — Петр Порошенко с 16,8%, далее идет Тимошенко с 13,15%.