Компания Google к 1 апреля добавила в свои карты игру «Змейка». Фото: Google

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В Google Maps к 1 апреля добавили игру «Змейка» (Snakes). Событие приурочили к 1 апреля и в процессе игры пользователь может путешествовать по миру. Под каждую карту компания придумала отдельный дизайн змейки.

Для игры Google отобрала отдельный карты: Сан-Паулу, Сан-Франциско, Каир, Лондон, Токио и Сидней. Однако, пользователь может выбрать также общую глобальную мировую карту. Игра доступна в специальном разделе сервиса, а также в приложениях для гаджетов на платформах iOS и Android.

Чтобы открыть игру в приложении, необходимо выбрать в меню «Play Snake». Затем вы выбираете город и начинаете играть. В зависимости от города змейка, которая стилизована под транспорт, выглядит как поезд или автобус. Бонусами являются пассажиры, которых вам надо подбирать, и остановки возле мировых достопримечательностей.

Во время игры на карте не пытайтесь убежать за пределы города. Игра будет доступна до конца этой недели.

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