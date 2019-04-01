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Компанія Google на честь 1 квітня додала до своєї карти гру "Змійка". Фото: Google

Компанія Google на честь 1 квітня додала до своєї карти гру «Змійка» (ФОТО, ВІДЕО)

1 кві 2019, 12:50
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В Google Maps на честь 1 квітня додали гру «Змійка» (Snakes). Подію приурочили до 1 квітня і в процесі гри користувач може подорожувати по світу. Під кожну карту компанія придумала окремий дизайн змійки.

Для гри Google відібрала окремі карти: Сан-Паулу, Сан-Франциско, Каїр, Лондон, Токіо та Сідней. Однак, користувач може вибрати також загальну глобальну світову карту. Гра доступна в спеціальному розділі сервісу, а також в додатках для гаджетів на платформах iOS і Android.

В Google Maps на честь 1 квітня додали гру. Фото: Google Maps

Щоб відкрити гру в додатку, необхідно вибрати в меню «Play Snake». Потім ви вибираєте місто і починаєте грати. Залежно від міста змійка, яка стилізована під транспорт, виглядає як поїзд або автобус. Бонусами є пасажири, яких вам треба підбирати, і зупинки біля світових пам’яток.

Під час гри на карті не намагайтеся втекти за межі міста. Гра буде доступна до кінця цього тижня.

Раніше повідомлялося, що компанія Googlе (Гугл) створила doodle (дудл) зі штучним інтелектом. Дудл вийшов у вигляді гри, під час якої користувачі можуть складати свої мелодії в два такту

Джерело: Ракурс


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