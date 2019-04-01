Весняний призов на строкову службу до Збройних сил стартував в Україні

Весняний призов на строкову службу стартував. Фото: Золочів.нет

https://racurs.ua/ua/n120180-vesnyanyy-pryzov-na-strokovu-slujbu-do-zbroynyh-syl-startuvav-v-ukrayini.html

Ракурс

Весняний призов на строкову службу стартував сьогодні, 1 квітня, в Україні.

Призов на строкову службу триватиме з квітня по червень, в рамках кампанії планується призвати понад 18 тис. осіб, йдеться в указі президента від 30 січня 2019 року.

Згідно з указом президента, на строкову службу призиватимуть чоловіків, яким виповнилося 20 років та інших осіб віком до 27 років, які не мають проблем зі здоров’ям та не мають права на звільнення від строкової служби.

Дев’ять тисяч призовників із загальної кількості направлять до Збройних сил, понад 5 тис. осіб — до Національної гвардії України, 4 тис. осіб — до Державної прикордонної служби, 600 осіб до Державної спеціальної служби транспорту.

Нагадаємо, минулого разу під час осіннього призиву планувалося направити до ЗСУ понад 17 тис. осіб.