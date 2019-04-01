Весенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы стартовал в Украине. Фото:

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Весенний призыв на срочную службу стартовал сегодня, 1 апреля, в Украине.

Призыв на срочную службу продлится с апреля по июнь, в рамках кампании планируется призвать более 18 тыс. человек, говорится в указе президента от 30 января 2019 года.

Согласно указу президента, на срочную службу будут призывать мужчин, которым исполнилось 20 лет и других лиц в возрасте до 27 лет, которые не имеют проблем со здоровьем и не имеют права на освобождение от срочной службы.

Девять тысяч призывников из общего количества направят в Вооруженные силы, более 5 тыс. человек — в Национальную гвардию Украины, 4 тыс. человек — в Государственную пограничную службу, 600 человек в Государственную специальную службу транспорта.

Напомним, в прошлый раз во время осеннего призыва планировалось направить в ВСУ более 17 тыс. человек.