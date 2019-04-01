Второй тур выборов: Зеленского поддержал Шевченко, договариваться с Тимошенко штаб не планирует

https://racurs.ua/n120183-vtoroy-tur-vyborov-zelenskogo-podderjal-shevchenko-dogovarivatsya-s-timoshenko-shtab-ne-planiruet.html

Ракурс

Штаб Владимира Зеленского прокомментировал ситуацию, сложившуюся в первом туре выборов президента Украины, и озвучил планы на второй тур.

«Это самая открытая и прозрачная избирательная кампания, которая, наверное, была в истории Украины», — заявил советник штаба лидера гонки Дмитрий Разумков во время сегодняшнего брифинга в Киеве.

По его словам, во втором туре выборов команда Зеленского не будет поливать оппонентов грязью, развешивать ярлыки и оскорблять избирателей, поддержавших другого кандидата.

В ответ на вопрос о возможном объединении Зеленского с Юлией Тимошенко Разумков заявил, что тайных переговоров о поддержке со стороны других политиков, которые участвовали в выборах, но не прошли во второй тур, и распределении должностей в команде шоумена не будет.

«Ни с кем договариваться, делить шкуру неубитого медведя, устраивать подковерные переговоры команда Зеленского не будет», — отметил он.

Между тем, один из участников первого тура выборов Александр Шевченко после своего поражения заявил о поддержке Зеленского. Об этом он написал в Facebook, добавив, что украинцы проголосовали за новое лицо в политике.

Напомним, по итогам подсчета Центризбиркомом более 70% голосов избирателей, Зеленский лидирует в президентской гонке с 30,46% голосов. С отрывом более чем 14% за ним следует действующий президент Петр Порошенко.