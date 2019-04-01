Выборы в Украине: штаб Порошенко попросил поддержки у кандидатов от демократических сил во втором туреhttps://racurs.ua/n120184-vybory-v-ukraine-u-poroshenko-prizvali-drugih-kandidatov-spokoyno-vosprinyat-novost-o-vtorom-ture.htmlРакурс
В избирательном штабе Петра Порошенко призвали кандидатов, которые не вышли во второй тур президентских выборов, поддержать действующего президента.
Об этом сообщает пресс-служба «Блока Петра Порошенко».
«Призываем кандидатов от демократических сил, которые не вышли во второй тур, поддержать демократических проевропейских кандидатов», — заявил во время брифинга народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Маским Савросов.
Также Савросов призвал оппонентов спокойно воспринять новость о выходе Порошенко во второй тур президентских выборов.
«Украина — европейская страна, поэтому уверен, что каждый, кто проигрывает на выборах, должен достойно это принять», — считает народный избранник.
По словам Савросова, штаб Порошенко убежден в победе своего кандидата. Депутат отметил, что результаты параллельного подсчета голосов, совершенные штабом Порошенко, не слишком отличаются от данных Национального экзит-пола.
Напомним, глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяна Слипачук сегодня официально объявила, что в Украине 21 апреля состоится второй тур президентских выборов.
На данный момент ЦИК уже подсчитала более 75% протоколов с результатами вчерашнего голосования на выборах президента. Сейчас первое место занимает шоумен Владимир Зеленский с 30,4% голосов. На втором месте — Порошенко с 16,11%. Третье место занимает лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (13,21%).