В Україні опалювальний сезон достроково завершили Одеса, Херсон і Дніпро. Фото: Delo

https://racurs.ua/ua/n120186-v-ukrayini-opaluvalnyy-sezon-dostrokovo-zavershyly-odesa-herson-i-dnipro.html

Ракурс

В Україні три міста завершили опалювальний сезон 2018−2019 років раніше запланованого терміну. Відповідні розпорядження підписали міські ради Херсона, Одеси та Дніпра.

Найпершим опалення відключив Херсон. Там, згідно з підписаним розпорядженням, закінчення опалювального сезону датується 31 березня. У документі зазначено, що опалення відключають в установах житлового фонду, охорони здоров’я, культури і спорту, організаціях, підприємствах, дитячих навчальних закладах та загальноосвітніх навчальних закладах. Про це повідомляє прес-служба міськради Херсона.

Потім сьогодні, 1 квітня, аналогічні рішення були прийняті в Одесі і Дніпрі. Інформацію про закінчення опалювального сезону опублікували на сайтах міськрад.

Рішення було прийнято у зв’язку з потеплінням середньодобової температури повітря. Саме цей показник є ключовим для початку і завершення опалювального сезону.

Зазначимо, що у всіх інших областях, відповідно до планів, опалення відключать тільки 15 квітня.

Поточний опалювальний сезон ознаменувався найбільшим запасом газу за останні чотири роки.

Як раніше повідомляв «Ракурс», тарифи на опалення були підвищені 1 січня цього року. У держслужбах поділилися, що відсоток зростання тарифів на тепло не перевищив відсотка зростання вартості газу, а саме 23,5%.