Назар Холодницкий обвинил НАБУ в системных ошибках во время расследования. Фото: Footboom.com

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Специализированная антикоррупционная прокуратура считает, что Национальное антикоррупционное бюро Украины нарушает требования украинского законодательства при расследовании преступлений коррупции в «Укроборонпроме».

Глава САП Назар Холодницкий обратился в Совет общественного контроля НАБУ, учитывая отсутствие активной позиции в расследовании злоупотреблений в сфере закупок в военно-промышленном комплексе. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба САП в Facebook.

«В ходе процессуального руководства досудебным расследованием САП установлены неединичные факты нарушений требований закона работниками НАБУ во время расследования таких уголовных производств», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что такая позиция бюро во время расследования коррупции в оборонке стала возможной вследствие системных ошибок в организации деятельности органа досудебного расследования.

В САП добавили, что Назар Холодницкий обратился в Совет общественного контроля НАБУ и требует отреагировать на выявленные факты нарушений законов детективами Антикоррупционного бюро.

Напомним, в марте НАБУ раскрыло подробности материалов, полученных от Генеральной прокуратуры. Основная часть переписки фигурантов скандала вокруг незаконных схем в оборонном комплексе, касается расследований незаконной деятельности фирм, подконтрольных двум депутатам Верховной Рады.

Ранее сообщалось, что Генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что военная прокуратура расследует 480 производств, которые касаются деятельности «Укроборонпрома». Глава ГП убеждал, что в суды передали 111 дел, подозрения в совершении правонарушений объявили 112 лицам, а в отношении 77 человеквынесли приговоры.