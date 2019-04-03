У принца Гарри и Меган появился аккаунт в Instagram. Фото: Vogue UA

https://racurs.ua/n120274-u-princa-garri-i-megan-poyavilsya-akkaunt-v-instagram.html

Ракурс

Официальная страница в соцсети Instagram появилась у герцогов Сассекских. Принц Гарри и его жена Меган Маркл поприветствовали подписчиков на своей странице.

Гарри и Меган обещают рассказывать и показывать, чем они занимаются, какие проекты поддерживают, а также, что движет их работой, сообщается на странице герцогов.

Также отмечается, что на странице в Instagram будут публиковаться важные объявления и объясняться некоторые факты и ключевые вопросы жизни супруга.

Отметим, что первый пост в Instagram на официальной странице собрал более 740 тыс. лайков и около 30 тыс. комментов. На данный момент на страницу герцогов Сассекских подписались более 2 млн подписчиков.

На странице Kensington Palace в Twitter подтвердили подлинность страницы Гарри и Меган в Instagram и призвали подписаться на нее.