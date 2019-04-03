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Ракурс
У принца Гаррі та Меган з’явився акаунт в Instagram. Фото: Vogue UA

У принца Гаррі та Меган з’явився акаунт в Instagram (ФОТО)

3 кві 2019, 10:39
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Офіційна сторінка у соцмережі Instagram з’явилася у герцогів Сассекських. Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл привітали підписників на своїй сторінці.

Гаррі та Меган обіцяють розповідати та показувати, чим вони займаються, які проекти підтримують, а також, що рухає їхньою роботою, повідомляється на сторінці герцогів.

Також зазначається, що на сторінці в Instagram будуть публікувати важливі оголошення та пояснювати деякі факти та ключові питання з життя з подружжя.

Зазначимо, що перший пост в Instagramна офіційній сторінці зібрав понад 740 тис. лайків та близько 30 тис. коментів. Наразі на сторінку герцогів Сассекських підписались понад 2 млн підписників.

На сторінці Kensington Palace у Twitter підтвердили справжність сторінки Гаррі та Меган у Instagramта закликали підписатись на неї.

У принца Гаррі та Меган з’явився акаунт в Instagram. Фото: Скрін

У принца Гаррі та Меган з’явився акаунт в Instagram. Фото: Скрін

У принца Гаррі та Меган з’явився акаунт в Instagram. Фото: Скрін

Джерело: Ракурс


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