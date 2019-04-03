У принца Гаррі та Меган з’явився акаунт в Instagram. Фото: Vogue UA

https://racurs.ua/ua/n120274-u-prynca-garri-ta-megan-z-yavyvsya-akaunt-v-instagram.html

Ракурс

Офіційна сторінка у соцмережі Instagram з’явилася у герцогів Сассекських. Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл привітали підписників на своїй сторінці.

Гаррі та Меган обіцяють розповідати та показувати, чим вони займаються, які проекти підтримують, а також, що рухає їхньою роботою, повідомляється на сторінці герцогів.

Також зазначається, що на сторінці в Instagram будуть публікувати важливі оголошення та пояснювати деякі факти та ключові питання з життя з подружжя.

Зазначимо, що перший пост в Instagramна офіційній сторінці зібрав понад 740 тис. лайків та близько 30 тис. коментів. Наразі на сторінку герцогів Сассекських підписались понад 2 млн підписників.

На сторінці Kensington Palace у Twitter підтвердили справжність сторінки Гаррі та Меган у Instagramта закликали підписатись на неї.