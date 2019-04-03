Назар Холодницький звинуватив НАБУ в системних помилках під час розслідування. Фото: Footboom.com

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура вважає, що Національне антикорупційне бюро України порушує вимоги українського законодавства під час розслідування злочинів корупції в «Укроборонпромі».

Очільник САП Назар Холодницький звернувся до Ради громадського контролю НАБУ, з огляду на відсутність активної позиції в розслідуванні зловживань у сфері закупівель у військово-промисловому комплексі. Про це 3 квітня повідомила прес-служба САП у Facebook.

«У ході процесуального керівництва досудовим розслідуванням САП встановлено непоодинокі факти порушень вимог закону працівниками НАБУ під час розслідування таких кримінальних проваджень», — зазначили у відомстві.

Повідомляється, що така позиція бюро під час розвідувань корупції в оборонці стала можливою внаслідок системних помилок в організації діяльності органу досудового розслідування.

У САП додали, що Назар Холодницький звернувся Ради громадського контролю НАБУ й вимагає відреагувати на виявлені факти порушень законів детективами Антикорупційного бюро.

Нагадаємо, у березні НАБУ розкрило подробиці матеріалів, отриманих від Генеральної прокуратури. Основна частина листування фігурантів скандалу навколо незаконних схем в оборонному комплексі, стосується розслідувань незаконної діяльності фірм, підконтрольних двом депутатам Верховної Ради.

Раніше повідомлялося, що Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що військова прокуратура розслідує 480 проваджень, які стосуються діяльності «Укроборонпрому». Очільник ГП переконував, що до судів передали 111 справ, підозри у скоєнні правопорушень оголосили 112 особам, а 77 осіб засудили.