Влада Києва назвала дату відключення опалення. Фото: Вести

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Опалювальний сезон у Києві завершиться вже цього тижня у суботу, 6 квітня. Відповідне рішення прийняла столична влада.

Незважаючи на прохолодну погоду, опалення у Києві вимкнуть у перші дні квітня. Під час прийняття такого рішення столична влада керувалась прогнозом погоди Укргідрометцентру, в якому вказується, що у столиці у квітні очікується тепла погода, заявив заступник голови Київської держадміністрації Петро Пантелеєв під час перс-конференції, повідомляє «Укрінформ».

Так, з 6 квітня буде припинено теплопостачання у житлові дома та об'єкти інфраструктури. Для того, щоб вимкнути опалення у столиці необхідно близько трьох діб.

За словами Пантелеєва, опалення може й надалі подаватись у лікарні та інші соціальні об'єкти, у разі, якщо вони заповнення заявку на подовження опалювального сезону.

З 8 квітня у Києві планують почати підготовку до нового опалювального сезону. Протягом опалювального сезону, який минув, сталося понад 6 тис. пошкоджень трубопроводів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що опалювальний сезон на початку тижня завершили Херсон, Одеса та Дніпро.