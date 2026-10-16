Віталій Кличко, фото: t.me/vitaliy_klitschko

https://racurs.ua/ua/n216863-u-kyievi-rozpochynaietsya-opaluvalnyy-sezon-klychko.html

Ракурс

У Києві сьогодні, 16 жовтня, розпочинається опалюваний сезон.

Першими до тепла підключатимуть заклади соціальної сфери. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Від сьогодні, 16 жовтня, в екстремальних умовах через постійні обстріли, але розпочинаємо опалювальний сезон. Спочатку, як зазвичай, — для закладів соціальної сфери (зокрема, в лікарнях, школах, садочках), — розповів він. — Поки окрім частини Дніпровського та Дарницького районів, де значних пошкоджень нещодавно зазнав енергообʼєкт. Роботи з відновлення там тривають.

Підключення до тепла закладів соціальної сфери відбуватиметься за індивідуальними заявками їх керівників.

Вчора, 14 жовтня, виступаючи у Верховній Раді, Кличко повідомив, що у цьому році було вже майже 50 влучань БпЛА і ракет у столичні системи енергозабезпечення, в той час як торік — 19, а у 2024 році — нуль.

Він зазначив, що від початку повномасштабної війни для об'єктів тепло- й водопостачання було підготовлено майже 700 генераторів і 70 мобільних котелень. Також збудували три дизельні електростанції та резервний водозабір. «Київводоканал» має 103 генератори. Кличко запевнив, що усі заклади освіти забезпечені генераторами, зокрема 285 з них — великої потужності. У лікарнях столиці також є резервне живлення.