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Ракурс
Через російські обстріли в окремих районах Києва та Київщини – аварійні відключення, фото: ChatGPT

У Києві та на Київщині запроваджено аварійні відключення — Укренерго

16 жов 2026, 11:57
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Аварійні відключення електроенергії застосовані в окремих районах Києва та Київщини через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі.

Про це повідомила прес-служба «Укренерго».

Наразі оприлюднені раніше графіки знеструмлень за адресами, де застосовані аварійні знеструмлення, не діють, — наголошують у компанії. — Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Повернення до прогнозованих графіків відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Тих українців, у кого зараз є електроенергія, закликають споживати її ощадливо.

Прес-служба ДТЕК повідомляє, що за командою Укренерго застосовуються екстрені відключення в Бучанському, Обухівському та Фастівському районах.

Джерело: Ракурс


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