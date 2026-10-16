Через російські обстріли в окремих районах Києва та Київщини – аварійні відключення, фото: ChatGPT

https://racurs.ua/ua/n216859-u-kyievi-ta-na-kyyivschyni-zaprovadjeno-avariyni-vidkluchennya-ukrenergo.html

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Аварійні відключення електроенергії застосовані в окремих районах Києва та Київщини через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі.

Про це повідомила прес-служба «Укренерго».

Наразі оприлюднені раніше графіки знеструмлень за адресами, де застосовані аварійні знеструмлення, не діють, — наголошують у компанії. — Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Повернення до прогнозованих графіків відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Тих українців, у кого зараз є електроенергія, закликають споживати її ощадливо.

Прес-служба ДТЕК повідомляє, що за командою Укренерго застосовуються екстрені відключення в Бучанському, Обухівському та Фастівському районах.