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Ракурс
Из-за российских обстрелов в отдельных районах Киева и Киевщины – аварийные отключения, фото: ChatGPT

В Киеве и Киевской области введены аварийные отключения — Укрэнерго

16 окт 2026, 11:57
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Аварійні відключення електроенергії застосовані в окремих районах Києва та Київщини через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі.

Про це повідомила прес-служба «Укренерго».

Наразі оприлюднені раніше графіки знеструмлень за адресами, де застосовані аварійні знеструмлення, не діють, — наголошують у компанії. — Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Повернення до прогнозованих графіків відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Тих українців, у кого зараз є електроенергія, закликають споживати її ощадливо.

Прес-служба ДТЕК повідомляє, що за командою Укренерго застосовуються екстрені відключення в Бучанському, Обухівському та Фастівському районах.

Источник: Ракурс


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