Российские захватчики снова атаковали украинские энергообъекты, фото:

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Російські загарбники сьогодні, 16 жовтня, вночі та вранці здійснили масовану дронову атаку на енергооб'єкти у кількох областях.

В результаті станом на ранок є нові знеструмлення у Києві, а також Київській, Волинській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській і Чернігівській областях. Про це повідомляє пре-служба «Укренерго».

Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів, — розповіли у компанії.

Зазначається, що для уникнення перевантаження пошкодженого попередніми російськими обстрілами обладнання, у частині областей сьогодні до кінця доби вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до двох черг) для всіх категорій споживачів.

Будь ласка, у період дії заходів обмеження споживайте електроенергію ощадливо! — наголошують у «Укренерго».

Зазначається, що загалом в Україні рівень споживання електроенергії відповідає сезонним показникам: сьогодні, у п’ятницю 16 жовтня, станом на 09.30, воно було на тому ж рівні, що й попереднього дня — у четвер, 15 жовтня.

Крім того, негода знеструмила 11 населених пунктів на Сумщині і Полтавщині.