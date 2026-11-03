Россия совершает одну из самых масштабных атак на энергетику Украины. Фото:

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Армія РФ починаючи з початку сьогоднішньої доби здійснює одну з наймасштабніших атак на українську енергетику.

Напередодні ворог понад 20 разів цілеспрямовано обстрілював енергооб'єкти, застосувавши безпрецедентну кількість засобів ураження. Це спричинило значні пошкодження. А після сьогоднішніх атак ситуація стала ще гіршою. Про це 3 листопада повідомили в «Укренерго».

Наразі в кількох областях вимушено застосовують аварійні відключення світла. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням електропостачання. Працюють тисячі фахівців. Найпершими підключатимуть до мережі об'єкти критичної інфраструктури.

У Києві через знеструмлення основних водопровідних об'єктів у Києві тимчасово відсутнє водопостачання.

У «Київводоканалі» поінформували, що фахівці підприємства спільно з енергетиками працюють над відновленням подачі світла. Однак навіть після цього потрібен буде деякий час для запуску обладнання, наповнення водопровідних мереж та стабілізації тиску.

Міський голова Києва Віталій Кличко також заявив, що ситуація з електропостачанням в столиці надзвичайно складна й спричинила перебої з водопостачанням та рухом громадського електротранспорту у столиці. Наразі в місті діють екстренні відключення світла.

А в районах, де ситуація з відсутністю електроенергії найгірша, розгортають пункти обігріву. Там також можна зарядити телефони.

Нагадаємо, вночі та вранці 3 листопада Російська Федерація здійснила чергову масовану атаку на три теплоелектростанції ДТЕК десятками ракет і дронів. Руйнування масштабні, внаслідок чого станції припинили генерацію електроенергії.