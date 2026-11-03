Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни знову атакували теплоелектростанції ДТЕК, фото: ДТЕК

Росіяни масовано атакували три ТЕС ДТЕК — генерацію електроенергії припинено

3 лис 2026, 13:28
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 листопада, масовано атакували три теплоелектростанції ДТЕК.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

У ніч та вранці 3 листопада росія здійснила чергову масовану атаку на три теплоелектростанції ДТЕК десятками ракет і дронів, — розповіли у компанії. — Руйнування масштабні. Станції припинили генерацію електроенергії.

Прес-служба «Укренерго» сьогодні повідомляла, що через російські обстріли вранці були нові знеструмлення у Вінницькій, Одеській, Житомирській, Харківській і Полтавській областях.

Для уникнення перевантажень обладнання, пошкодженого попередніми російськими обстрілами, в усіх регіонах України сьогодні до кінця доби вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та у частині областей — графіки погодинних відключень (обсягом до 4 черг) для всіх категорій споживачів у частині областей, — зазначили в «Укренерго».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів