Россияне массированно атаковали три ТЭС ДТЭК — генерация электроэнергии прекращена

Россияне снова атаковали теплоэлектростанции ДТЭК, фото: ДТЭК

https://racurs.ua/n217193-rossiyane-massirovanno-atakovali-tri-tes-dtek-generaciya-elektroenergii-prekraschena.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 листопада, масовано атакували три теплоелектростанції ДТЕК.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

У ніч та вранці 3 листопада росія здійснила чергову масовану атаку на три теплоелектростанції ДТЕК десятками ракет і дронів, — розповіли у компанії. — Руйнування масштабні. Станції припинили генерацію електроенергії.

Прес-служба «Укренерго» сьогодні повідомляла, що через російські обстріли вранці були нові знеструмлення у Вінницькій, Одеській, Житомирській, Харківській і Полтавській областях.