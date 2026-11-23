Последствия российского удара по дому в Киевской области, фото: ГСЧС

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Російські загарбники в ніч на 22 листопада вдарили безпілотником по п’ятиповерховому житловому будинку в Димері Київської області.

Наразі відомо вже про 11 загиблих. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що рятувальники усю ніч безперервно працювали на місці зруйнованого будинку.

За цю ніч з-під завалів деблоковано тіла 11 загиблих людей. Увесь цей час на них чекали рідні, які до останнього сподівалися на диво, — розповіли у відомстві.

Вчора з-під уламків цього будинку рятувальники врятували семирічного хлопчика.

Хлопчик провів під уламками будинку, зруйнованого внаслідок ворожої атаки, цілих 14 годин, — зазначили у ДСНС.

Сьогодні також стало відомо, що після 22 годин перебування під завалами врятували літню жінку.

У квартирі на першому поверсі під бетонними плитами опинилася літня жінка. Увесь цей час вона залишалася під завалами, поки рятувальники ДСНС вручну та за допомогою важкої інженерної техніки шар за шаром розбирали п’ять поверхів зруйнованого будинку, — зазначили у ДСНС.