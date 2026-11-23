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Поражение российского корабля, скриншот видео
Зеленский подтвердил поражение российского корвета «Меркурий» в Ливии (ВИДЕО)https://racurs.ua/n217568-zelenskiy-podtverdil-porajenie-rossiyskogo-korveta-merkuriy-v-livii-video.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, підтвердив ураження у Лівії російського корвета «Меркурій» та суховантажа MV ANGARA, інша про що раніше з’явилася у ЗМІ.
На своїй Фейсбук-сторінці Зеленський сьогодні, 23 листопада, також опублікував відповідне відео.
Взірцева наша українська операція у відповідь на російську війну. Дякую воїнам Служби безпеки України та всіх наших Сил оборони України, які були задіяні для виконання цих завдань. Вчора й сьогодні детально отримував доповіді щодо кроків в операції — визначені цілі досягнуті, — наголосив Зеленський. — Усе відбулося поблизу берегів Лівії.
Він зазначив, що українські військові задіяли сім морських дронів вітчизняного виробництва:
Попри всі намагання ворога протидіяти був затоплений російський корвет «Меркурій», і це один із найновіших їхніх кораблів, його прийняли на озброєння вже у час повномасштабної війни у 2023 році. Разом із корветом був знищений також і бойовий вертоліт Ка-27. Другою нашою ціллю став російський суховантаж MV ANGARA, який ворог використовував для перевезення зброї. Результат — уражено.