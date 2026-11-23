Последствия российского удара по Харькову, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n217569-rossiyskie-drony-udarili-po-uchebnomu-zavedeniu-i-gostinice-v-harkove-vosem-postradavshih-foto.html

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У Харкові внаслідок російської атаки постраждали восьмеро людей.

Про це сьогодні, 23 листопада, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Зафіксовані такі наслідки російської агресії:

у Немишлянському районі ворожий безпілотник влучив у будівлю дитячого навчального закладу. Пошкоджено конструкції будівлі, пожежі не виникло. Також вибито вікна у багатоповерхових житлових будинках;

у Холодногірському районі внаслідок удару загорілися дах та кімната триповерхової будівлі готелю. Пожежу на площі 55 кв. м ліквідовано.