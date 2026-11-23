Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского удара по Харькову, фото: ГСЧС
Российские дроны ударили по учебному заведению и гостинице в Харькове — восемь пострадавших (ФОТО)https://racurs.ua/n217569-rossiyskie-drony-udarili-po-uchebnomu-zavedeniu-i-gostinice-v-harkove-vosem-postradavshih-foto.htmlРакурс
У Харкові внаслідок російської атаки постраждали восьмеро людей.
Про це сьогодні, 23 листопада, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Зафіксовані такі наслідки російської агресії:
- у Немишлянському районі ворожий безпілотник влучив у будівлю дитячого навчального закладу. Пошкоджено конструкції будівлі, пожежі не виникло. Також вибито вікна у багатоповерхових житлових будинках;
- у Холодногірському районі внаслідок удару загорілися дах та кімната триповерхової будівлі готелю. Пожежу на площі 55 кв. м ліквідовано.
На місцях подій працювали підрозділи ДСНС, зокрема кінологи, сапери та психологи, — розповіли у відомстві.