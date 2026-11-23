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Наслідки російського удару по Харкову, фото: ДСНС
Російські дрони вдарили по навчальному закладу та готелю у Харкові — восьмеро постраждалих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n217569-rosiyski-drony-vdaryly-po-navchalnomu-zakladu-ta-gotelu-u-harkovi-vosmero-postrajdalyh-foto.htmlРакурс
У Харкові внаслідок російської атаки постраждали восьмеро людей.
Про це сьогодні, 23 листопада, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Зафіксовані такі наслідки російської агресії:
- у Немишлянському районі ворожий безпілотник влучив у будівлю дитячого навчального закладу. Пошкоджено конструкції будівлі, пожежі не виникло. Також вибито вікна у багатоповерхових житлових будинках;
- у Холодногірському районі внаслідок удару загорілися дах та кімната триповерхової будівлі готелю. Пожежу на площі 55 кв. м ліквідовано.
На місцях подій працювали підрозділи ДСНС, зокрема кінологи, сапери та психологи, — розповіли у відомстві.