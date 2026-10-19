Обстрелы РФ ночью повредили более 10 объектов энергетической инфраструктуры в Украине. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор Росія атакувала енергетичні об'єкти в 11 областях України.

Лише за ніч, 19 жовтня, окупанти пошкодили понад 10 об'єктів енергетичної інфраструктури. Внаслідок атак щонайменше 550 тис. сімей залишилися без світла. Ремонтні бригади вже працюють на місцях. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Компанія «Укренерго» поінформувала, що за напередодні ворог дронами атакував українську цивільну енергетичну інфраструктуру України, а вночі та вранці 19 жовтня вдарив ракетами по низці енергооб'єктів. Нові знеструмлення зафіксовані у Волинській, Житомирській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Одеській і Миколаївській областях. Ремонтують обладнання там, де це дозволяє безпекова ситуація.

В «Укренерго» додали, що негода в Україні сьогодні знеструмила 140 населених пунктів у трьох областях. У 10 областях запроваджені відключення світла.

Нагадаємо, 19 жовтня російські окупанти ударом балістики знищили дата-центр «Датагруп» у Києві. У компанії наголосили, що відновлення дата-центру та його подальша робота неможливі.