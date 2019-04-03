Могильная плита Путина в Санкт-Петербурге. Фото: Давид Френкель в Twitter

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Ракурс

Надгробие с изображением президента России Владимира Путина установили неизвестные вблизи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

На нем содержится дата рождения российского лидера и дата его «смерти». На плите есть надпись: «Предал народ России». Соответствующие фото 3 апреля опубликовал фотограф Давид Френкель на собственной странице в Twitter.

Ранее подобная акция с могильной плитой Путина была зафиксирована в Республике Татарстан. Так, 10 марта во время акции против изоляции интернета в РФ, у здания Следственного комитета в Набережных Челнах установили надгробный памятник с изображением российского президента, а саму плиту огородили забором.

Недавно похожая акция состоялась и в городе Курган — административном центре Курганской области. Тогда 21-летний активист Евгений Жуков на старом Рябковском кладбище также установил могильную плиту Путину из фанеры. Юношу задержали полицейские и арестовали на 15 суток.

Напомним, в России отдельные депутаты удивляют своими предложениями нововведений в законодательство. Так, депутат Госдумы РФ от провластной партии «Единая Россия» Сергей Вострецов предложил лишать прав родителей, чьи дети участвовали в несанкционированных митингах более двух раз.