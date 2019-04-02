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Тереза Мей знову попросила про відстрочку «Брекзит». Фото: TUT.by

Brexit: Мей заявила про необхідність нової відстрочки виходу Великої Британії з ЄС (ВІДЕО)

2 кві 2019, 21:48
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Нова відстрочка термінів Brexit (Брекзит) необхідні Лондону для того, щоб Велика Британія могла без інцидентів вийти з ЄС.

Вихід з Європейського Союзу за ухваленою угодою — найкраще рішення. Про це 2 квітня заявила глава уряду Великої Британії Тереза Мей під час відеозвернення до нації, але не назвала термінів відстрочки, повідомляє Sky News.

«Вихід з Євросоюзу з угодою — це найкраще рішення. Необхідно подальше продовження дії ст. 50 Лісабонського договору про ЄС, це потрібно, щоб Брекзит був найменш тривалим», — зазначила Мей.

Як відомо, 1 квітня відбулось чергове голосування щодо Brexit, але депутати Палати громад парламенту Великої Британії знов не підтримали жоден з чотирьох варіантів виходу країни з Європейського Союзу. А 29 березня британські парламентарі також провалили голосування за угоду «Брекзит».

Нагадаємо, уряд Терези Мей просив у керівництва ЄС продовжити терміни «Брекзит» до 30 червня 2019 року. У Брюсселі тоді відповіли, що відтермінування можливе лише за однієї умови — після ухвалення парламентом Великої Британії угоди, яку узгодила Мей разом із керівником Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз затвердив заходи на випадок виходу Великої Британії без угоди. Запропоновані заходи покликані зменшити збитки країн-членів ЄС, вони почнуть застосовуватися наступного дня після виходу Великої Британії з ЄС без угоди. Ці кроки обмежені в часі та можуть запровадитися в односторонньому порядку.


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