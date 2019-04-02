Тереза Мэй снова попросила об отсрочке «Брексит». Фото: TUT.by

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Новая отсрочка сроков Brexit (Брексит) необходимые Лондону для того, чтобы Великобритания могла без инцидентов выйти из ЕС.

Выход из Европейского Союза по принятому соглашению — лучшее решение. Об этом 2 апреля заявила глава правительства Великобритании Тереза Мэй во время видеообращения к нации, но не назвала сроков отсрочки, сообщает Sky News.

«Выход из Евросоюза с соглашением — это лучшее решение. Необходимо дальнейшее продолжение действия ст. 50 Лиссабонского договора о ЕС, это нужно чтобы Брекзит был менее длительным», — отметила Мэй.

Как известно, 1 апреля состоялось очередное голосование по Brexit, но депутаты Палаты общин парламента Великобритании вновь не поддержали ни один из четырех вариантов выхода страны из Европейского Союза. А 29 марта британские парламентарии также провалили голосование за соглашение «Брексит».

Напомним, правительство Терезы Мэй просило у руководства ЕС продлить сроки «Брексит» до 30 июня 2019 года. В Брюсселе тогда ответили, что отсрочка возможна только при одном условии — после принятия парламентом Великобритании соглашения, которое согласовала Мэй вместе с руководителем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

Ранее сообщалось, что Евросоюз утвердил меры на случай выхода Великобритании без соглашения. Предложенные меры призваны уменьшить убытки стран-членов ЕС, они начнут применяться на следующий день после выхода Великобритании из ЕС без соглашения. Эти шаги ограничены во времени и могут внедриться в одностороннем порядке.