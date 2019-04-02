Соцсеть Google+ начали официально ликвидировать. Фото: Pexels

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Ракурс

Корпорация Google (Гугл) 2 апреля начала официально ликвидировать собственную социальную сеть Google+ (Гугл плюс).

Пользователи еще могут зайти на свои страницы, но зарегистрироваться в ней уже невозможно. Администрация соцсети уже начала удалять контент со страниц. Ожидается, что процесс удаления контента займет определенное время. Об этом сегодня сообщает The Verge.

В январе 2019 года корпорация «Гугл» официально сообщила, что с апреля начнет отключать свою соцсеть. Такое решение было принято из-за масштабной утечки данных. Так, из-за ошибки сначала в интернет попали данные 500 тыс. юзеров, а впоследствии произошла утечка данных еще 50 млн пользователей. В начале этого года Google оштрафовали во Франции на 50 млн евро за неправильное информирование пользователей о сборе и хранении их личных данных.

Напомним, 1 апреля в Google Maps добавили игру «Змейка» (Snakes). В процессе игры пользователь мог путешествовать по миру, дизайн змейки менялся в зависимости от карты.