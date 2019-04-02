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Ракурс
Российский истребитель Су-57. Фото: Минобороны РФ

Не соответствует требованиям: Китай и Индия раскритиковали российский истребитель Су-57

2 апр 2019, 20:39
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Российский истребитель Су-57 оказался ненужным для Китайской Народной Республики.

Ранее Китай уже покупал у России Су-57, однако сейчас в Пекине сомневаются в целесообразности покупки новой партии истребителей. Об этом 2 апреля сообщает Naked Science.

По словам главного редактора журнала Aerospace Knowledge Ван Яньаня, покупать истребители в Российской Федерации не самая лучшая идея, поскольку КНР имеет уже собственный истребитель пятого поколения J-20. Эксперт также считает, что наличие российского самолета на вооружении китайских ВВС может создать проблемы в вопросах интеграции различных систем вооружения в общую структуру Воздушных сил.

В то же время, старший консультант Китайской ассоциации по контролю над вооружениями Сю Гуанью отметил, что Китай может закупить несколько российских самолетов, но не для вооружения, а для изучения иностранных технологий. Главный конструктор проектного института SAC Ван Юнцин раскритиковал то, что Су-57 не умеет хорошо маскироваться от вражеских радаров, поэтому он плохо себя покажет в ближнем воздушном бою.

Раньше от этих российских истребителей отказалась Индия. Эта страна решила не создавать истребитель пятого поколения FGFA на базе Су-57. Оказалось, что этот самолет не соответствует заявленным требованиям индийских военных.

Напомним, военнослужащие армии Соединенных Штатов Америки получат новое стрелковое оружие. Пентагоне решил взять на вооружение швейцарский пистолет-пулемет Brügger & Thomet MP9, который использует патроны калибром 9×19 мм.

Источник: Ракурс


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