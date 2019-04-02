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Ракурс
Задержали полисмена на взятке. Фото: СБУ

За взятку на Прикарпатье задержали майора Нацполиции (ФОТО)

2 апр 2019, 20:06
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На взятке задержали заместителя начальника следственного отделения Тисменицкого отдела Национальной полиции Ивано-Франковской области.

Майор полиции требовал 5 тыс. дол. взятки от местного жителя. За эти деньги он обещал не привлекать его к уголовной ответственности за якобы завладение автомобилем и кражу горючего. Об этом 3 апреля сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы совместно с Государственным бюро расследований задержали коррупционера в служебном кабинете после получения им второй части взятки в сумме 3 тыс. долл. Первую часть злоумышленник получил сегодня утром.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия.

Задержание на взятке. Фото: ГБР

Задержание на взятке

Напомним, во Львовской области оперативники Службы безопасности Украины задержали директора одного из коммунальных предприятий Львова. Чиновник требовал многомиллионную взятку за поставку извести на Грибовицкую свалку.

Источник: Ракурс


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