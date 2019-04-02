Задержали полисмена на взятке. Фото: СБУ

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На взятке задержали заместителя начальника следственного отделения Тисменицкого отдела Национальной полиции Ивано-Франковской области.

Майор полиции требовал 5 тыс. дол. взятки от местного жителя. За эти деньги он обещал не привлекать его к уголовной ответственности за якобы завладение автомобилем и кражу горючего. Об этом 3 апреля сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы совместно с Государственным бюро расследований задержали коррупционера в служебном кабинете после получения им второй части взятки в сумме 3 тыс. долл. Первую часть злоумышленник получил сегодня утром.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, во Львовской области оперативники Службы безопасности Украины задержали директора одного из коммунальных предприятий Львова. Чиновник требовал многомиллионную взятку за поставку извести на Грибовицкую свалку.