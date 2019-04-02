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СБУ задержала директора коммунального предприятия Львова

СБУ задержала директора коммунального предприятия Львова, требовавшего взятку за поставки извести на Грибовицкую свалку (ФОТО, ВИДЕО)

2 апр 2019, 11:01
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Служба безопасности Украины задержала директора одного из коммунальных предприятий Львова, который требовал многомиллионную взятку за поставки извести на Грибовицкую свалку.

Оперативники установили, что чиновник организовал схему фиктивных поставок извести, которая должна была использоваться для станции очистки фильтрата свалки, сообщили 2 апреля в СБУ.

СБУ задержала директора коммунального предприятия Львова

Директор КП планировал использовать только треть от предусмотренного технологическим процессом количества извести. Себе глава предприятия получил бы 65% от суммы перечисленных средств за фактически поставленный товар. Кроме того, планировалось получить «откат» с каждого поставленного килограмма извести.

Сотрудники СБУ задокументировали вымогательство директором КП 4,7 млн грн у местного предпринимателя за признание его победителем открытых торгов. Впоследствии с ним планировалось подписать договор поставки извести и сфальсифицировать бухгалтерскую документацию за якобы поставленную продукцию.

СБУ задержала директора коммунального предприятия Львова

Правоохранители задержали директора на рабочем месте при получении части взятки в сумме более 400 тыс. грн. В рамках открытого уголовного производства проводятся следственные действия. СБУ проверяет причастность других чиновников Львовского горсовета к этой схеме.

СБУ задержала директора коммунального предприятия Львова

Источник: Ракурс


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СБУ задержала директора коммунального предприятия Львова, требовавшего взятку за поставки извести на Грибовицкую свалку (ФОТО, ВИДЕО)

Служба безопасности Украины задержала директора одного из коммунальных предприятий Львова, который требовал многомиллионную взятку за поставки извести на Грибовицкую свалку

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