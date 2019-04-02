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В России вдвое увеличилось количество больных аутизмом. Фото: Паранормальные новости

Больных аутизмом в России стало вдвое больше за последние пять лет

2 апр 2019, 10:34
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Количество больных аутизмом россиян за последние пять лет увеличилось вдвое.

В 2014 году на территории России были зарегистрированы почти 14 тыс. людей с аутизмом, а к концу 2018-го количество больных с таким диагнозом увеличилось до 31 тыс. человек, сообщает РИА «Новости».

По словам детского психиатра Татьяны Крыловой, рост заболеваемости аутизмом вызывают четыре основных фактора: плохая экология, зачатие ребенка через ЭКО, несбалансированное питание и осложнения от прививок АКДС.

Отметим, что относительно последнего пункта до сих пор ведутся серьезные споры. В материале британского врача, опубликованного 20 лет назад, шла речь о вреде прививок. Несмотря на многочисленные опровержения обнародованной информации и проведение новых исследований, многие люди до сих пор отказываются от прививок, аргументируя это возможными последствиями.

Сегодня в мире отмечается Всемирный день распространения информации об аутизме — это заболевание, связанное с нарушением мозга, которое начинает проявляться у детей в возрасте двух-трех лет. Указанное заболевание выражается в трудностях общения человека с окружающими, а также в повышенной эмоциональности и тревожности.


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