Хворих на аутизм в Росії стало вдвічі більше за останні п'ять років. Фото: Паранормальные новости

https://racurs.ua/ua/n120225-hvoryh-na-autyzm-v-rosiyi-stalo-vdvichi-bilshe-za-ostanni-p-yat-rokiv.html

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Кількість хворих на аутизм росіян за останні п’ять років збільшилася вдвічі.

У 2014 році на території Росії було зареєстровано майже 14 тис. осібз аутизмом, а до кінця 2018 року кількість хворих з таким діагнозом збільшилася до 31 тис. осіб, повідомляє РІА «Новости».

За словами дитячого психіатра Тетяни Крилової, зростання захворюваності на аутизм викликають чотири основні чинники: погана екологія, зачаття дитини через ЕКО, незбалансоване харчування і ускладнення від щеплень АКДС.

Зазначимо, що відносно останнього пункту досі ведуться серйозні суперечки. У матеріалі британського лікаря, опублікованого 20 років тому, йшлося про шкоду щеплень. Незважаючи на численні спростування оприлюдненої інформації та проведення нових досліджень, багато людей й надалівідмовляються від щеплень, аргументуючи це можливими наслідками.

Сьогодні в світі відзначається Всесвітній день поширення інформації про аутизм — захворювання, пов’язане з порушенням мозку, яке починає проявлятися у дітей у віці двох-трьох років. Зазначене захворювання виражається в труднощах спілкування людини з оточуючими, а також в підвищенійемоційності і тривожності.