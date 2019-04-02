СБУ затримала директора комунального підприємства Львова

https://racurs.ua/ua/n120226-sbu-zatrymala-dyrektora-komunalnogo-pidpryiemstva-lvova-yakyy-vymagav-habara-za-postachannya.html

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Служба безпеки України затримала директора одного з комунальних підприємств Львова, який вимагав багатомільйонного хабара за постачання вапна на Грибовицьке сміттєзвалище.

Оперативники встановили, що посадовець організував схему з фіктивного постачання вапна, яке мало використовуватись для станції очистки фільтратів сміттєзвалища, повідомили 2 квітня в СБУ.

Директор КП планував використовувати тільки третину від передбаченої технологічним процесом кількості вапна. Собі очільник підприємства отримав би 65% від суми перерахованих коштів за фактично непоставлений товар. Крім того, планувалося отримати «відкат» з кожного поставленого кілограма вапна.

Співробітники СБУ задокументували вимагання директором КП 4,7 млн грн від місцевого підприємця за визнання його переможцем відкритих торгів. Згодом з ним планувалося підписати договір поставки вапна і сфальшувати бухгалтерську документацію за нібито поставлену продукцію.

Правоохоронці затримали директора на робочому місці під час одержання частини хабара в сумі понад 400 тис. грн. У межах відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії. СБУ перевіряє причетність інших чиновників Львівської міськради до цієї схеми.