Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Затримали полісмена на хабарі. Фото: СБУ

За хабар на Прикарпатті затримали майора Нацполіції (ФОТО)

2 кві 2019, 20:06
999

На хабарі затримали заступника начальника слідчого відділення Тисменицького відділу Національної поліції Івано-Франківської області.

Майор поліції вимагав 5 тис. дол. хабара від місцевого мешканця. За ці гроші він обіцяв не притягувати його до кримінальної відповідальності за нібито заволодіння автомобілем та крадіжку пального. Про це 3 квітня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Оперативники спецслужби спільно з Державним бюро розслідувань затримали корупціонера у службовому кабінеті після отримання ним другої частини хабара в сумі 3 тис. дол. Першу частину зловмисник отримав сьогодні вранці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії.

Затримання на хабарі. Фото: ДБР

Затримання на хабарі

Нагадаємо, у Львівській області оперативники Служби безпеки України затримали директора одного з комунальних підприємств Львова. Посадовець вимагав багатомільйонного хабара за постачання вапна на Грибовицьке сміттєзвалище.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Вояж Бойка та Медведчука до Росії: ДБР відкрило кримінальне провадження проти службовців ДПСУ та Державіаслужби

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу проти співробітників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб через виліт українських політиків Юрія Бойка та Віктора Медведчука до Російської Федерації

Юридичні новини
19:04

Вбивство Гандзюк: суд розглядає зміну запобіжного заходу Мангеру (ТРАНСЛЯЦІЯ)

У Києві суд розглядає питання зміни запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, який підозрюється у в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк

Юридичні новини
18:24

Справа «українських диверсантів»: російська прокуратура просить для Дудки та Бессарабова 15 років тюрми

Підконтрольна Російській Федерації прокуратура Криму просить 15 та 14 років позбавлення волі для фігурантів справи так званих українських диверсантів Володимира Дудки та Олексія Бессарабова

Новини України
16:25