Затримали полісмена на хабарі. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n120261-za-habar-na-prykarpatti-zatrymaly-mayora-nacpoliciyi-foto.html

Ракурс

На хабарі затримали заступника начальника слідчого відділення Тисменицького відділу Національної поліції Івано-Франківської області.

Майор поліції вимагав 5 тис. дол. хабара від місцевого мешканця. За ці гроші він обіцяв не притягувати його до кримінальної відповідальності за нібито заволодіння автомобілем та крадіжку пального. Про це 3 квітня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Оперативники спецслужби спільно з Державним бюро розслідувань затримали корупціонера у службовому кабінеті після отримання ним другої частини хабара в сумі 3 тис. дол. Першу частину зловмисник отримав сьогодні вранці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Львівській області оперативники Служби безпеки України затримали директора одного з комунальних підприємств Львова. Посадовець вимагав багатомільйонного хабара за постачання вапна на Грибовицьке сміттєзвалище.