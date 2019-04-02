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Ракурс
Російський винищувач Су-57. Фото: Міноборони РФ

Не відповідає вимогам: Китай та Індія розкритикували російський винищувач Су-57

2 кві 2019, 20:39
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Російський винищувач Су-57 виявився непотрібним для Китайської Народної Республіки.

Раніше Китай вже купував у Росії Су-57, однак наразі у Пекіні сумніваються у доцільності покупки нової партії винищувачів. Про це 2 квітня повідомляє Naked Science.

За словами головного редактора Aerospace Knowledge Ван Яньаня, купувати винищувачі в Російській Федерації не найкраща ідея, оскільки КНР має вже власний винищувач п’ятого покоління J-20. Експерт також вважає, що наявність російського літака на озброєнні китайських ВПС може створити проблеми для у питаннях інтеграції різних систем озброєння в загальну структуру Повітряних сил.

Водночас, старший консультант Китайської асоціації з контролю над озброєннями Сю Гуанью зазначив, що Китай може закупити кілька російських літаків, але не для озброєння, а для вивчення іноземних технологій. Головний конструктор проектного інституту SAC Ван Юнцін розкритикував те, що Су-57 не вміє добре маскуватися від ворожих радарів, тому він погано себе покаже у ближньому повітряному бою.

Раніше від цих російських винищувачів відмовилася Індія. Ця країна вирішила не створювати винищувач п’ятого покоління FGFA на базі Су-57. Виявилося, що цей літак не відповідає заявленим вимогам індійських військових.

Нагадаємо, військовослужбовці армії Сполучених Штатів Америки отримають нову стрілецьку зброю. Пентагоні вирішив взяти на озброєння швейцарський пістолет-кулемет Brügger & Thomet MP9, який використовує набої калібром 9×19 мм.

Джерело: Ракурс


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