Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Соцмережу Google+ почали офіційно ліквідувати. Фото: Pexels

Cоцмережа Google+ відсьогодні офіційно припиняє роботу

2 кві 2019, 21:13
999

Корпорація Google (Гугл) 2 квітня почала офіційно ліквідовувати власну соціальну мережу Google+ (Гугл плюс).

Користувачі ще можуть зайти на свої сторінки, але зареєструватись в ній вже неможливо. Адміністрація соцмережі вже почала видаляти контент зі сторінок. Очікується, що процес видалення контенту займе певний час. Про це сьогодні повідомляє The Verge.

У січні 2019 року корпорація «Гугл» офіційно повідомила, що з квітня почне вимикати свою соцмережу. Таке рішення було ухвалене через масштабний витік даних. Так, через помилку спершу в інтернет потрапили дані 500 тис. юзерів, а згодом стався витік даних ще 50 млн користувачів. Соцмережа була створена в 2011 році. На початку цього року Google оштрафували у Франції на 50 млн євро за неправильне інформування користувачів про збір та зберігання їхніх особистих даних.

Нагадаємо, 1 квітня у Google Maps додали гру «Змійка» (Snakes). У процесі гри користувач міг подорожувати світом, дизайн змійки змінювався в залежності від карти.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

Brexit: Мей заявила про необхідність нової відстрочки виходу Великої Британії з ЄС (ВІДЕО)

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила про необхідність нової відстрочки термінів виходу країни з Євросоюзу. Точної дати відстрочки вона не озвучила

Світові новини
21:48   2 кві

Проведення дебатів Зеленського і Порошенка вимагають міжнародні спостерігачі та українці у соцмережах (ФОТО)

Міжнародна місія спостерігачів ENEMO закликає переможців першого туру президентських виборів провести дебати. Аналогічний флешмоб набирає популярності в соцмережах

Новини України
16:34   2 кві