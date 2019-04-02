Соцмережу Google+ почали офіційно ліквідувати. Фото: Pexels

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Корпорація Google (Гугл) 2 квітня почала офіційно ліквідовувати власну соціальну мережу Google+ (Гугл плюс).

Користувачі ще можуть зайти на свої сторінки, але зареєструватись в ній вже неможливо. Адміністрація соцмережі вже почала видаляти контент зі сторінок. Очікується, що процес видалення контенту займе певний час. Про це сьогодні повідомляє The Verge.

У січні 2019 року корпорація «Гугл» офіційно повідомила, що з квітня почне вимикати свою соцмережу. Таке рішення було ухвалене через масштабний витік даних. Так, через помилку спершу в інтернет потрапили дані 500 тис. юзерів, а згодом стався витік даних ще 50 млн користувачів. Соцмережа була створена в 2011 році. На початку цього року Google оштрафували у Франції на 50 млн євро за неправильне інформування користувачів про збір та зберігання їхніх особистих даних.

Нагадаємо, 1 квітня у Google Maps додали гру «Змійка» (Snakes). У процесі гри користувач міг подорожувати світом, дизайн змійки змінювався в залежності від карти.