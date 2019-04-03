Brexit: новые правила пересечения границы с Великобританией согласовали в ЕС

Новые правила пересечения границы с Великобританией согласовали в ЕС. Фото: Offshoreview.eu

https://racurs.ua/n120279-brexit-novye-pravila-peresecheniya-granicy-s-velikobritaniey-soglasovali-v-es.html

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Правила пересечения границы после Brexit для британцев и граждан Союза согласовали в Совете ЕС и Европарламенте.

Британцам не нужно будет оформлять визу для краткосрочных путешествий в страны Европейского Союза, сообщают в пресс-службе Совета ЕС.

Впрочем, это соглашение действует при условии взаимности, то есть Великобритания должна без виз пускать к себе граждан стран-членов ЕС. Указанное соглашение еще должны принять Европарламент и Совет ЕС.

Отмечается, что в случае введения виз Великобританией для граждан одной из стран, которые являются членами ЕС, для британцев также будут введены визы. За соблюдением принципа взаимности будет следить Европейская комиссия и, в случае выявления нарушений, информировать органы ЕС о них.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй в очередной раз попросила отсрочить дату выхода из ЕС. Это нужно Британии для того, чтобы Brexit прошел без инцидентов.