Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/n120280-tramp-opyat-pereputal-mesta-rojdeniya-svoih-otca-i-deda.html

Ракурс

Президент США снова ошибочно назвал Германию местом рождения своего отца Фреда Трампа.

Соответствующее заявление прозвучало во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме, сообщает агентство Bloomberg.

На самом деле отец президента США родился в 1905 году в Нью-Йорке. Германия является родиной его деда Фредерика (Фридриха) Трампа, выходца из Баварии 1869 года рождения, который в 1885 году эмигрировал в США в 16-летнем возрасте.

Во время встречи с Столтенбергом Трамп поднял вопрос взносов Германии в бюджет Североатлантического альянса.

Президент США отметил, что очень уважает эту страну и ее лидера Ангелу Меркель.

«Мой отец — немец, правда, был немцем, и родился в очень прекрасном месте в Германии, и поэтому у меня есть теплое чувство к Германии, но они не платят то, что должны платить», — заявил Трамп.

Это уже не первый случай, когда президент США допускает ошибку в этом вопросе. Так, о немецком происхождении своего отца он уже заявлял в одном из интервью в июле.

Напомним, Трамп вчера заявил о готовности закрыть границу с Мексикой из-за ситуации с мигрантами.