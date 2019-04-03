Ford анонсировал новые электрокары. Фото: Прямий

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Американская компания Ford (Форд) на автомобильном шоу Go Electric, которое прошло в Амстердаме, анонсировала 16 моделей автомобилей на электрических и гибридных двигателях. Модели будут принадлежать к линейке Ford Hybrid.

Среди новых авто — полностью электрический джип в духе Mustang, батарейный фургон Transit, Fiesta EcoBoost Hybrid. Также в новой линейке представлен Focus EcoBoost Hybrid с стартер-генератором, что позволит значительно снизить выбросы диоксида углерода и уменьшить расход топлива. Об этом сообщает издание Electrek.

Американцы презентовали городской внедорожник Kuga нового поколения и джип Explorer для рынка Европы. На электрическом двигателе эти авто могут преодолеть 50 км. Представлены были также Tourneo Custom Plug-In Hybrid и джип Puma с гибридным двигателем.

Кроме того, компания работает над фургоном Transit Smart Energy Concept. Ожидается, что этот бус на 10 мест на одной зарядке преодолеет до 150 км дополнительного пробега.

Напомним, в США суперкар Ford GT предыдущего поколения установил новый рекорд скорости на отрезки в милю. Мощное авто смогло разогнаться до 483,45 км/час., чем улучшило собственное достижение 2017 года — 472,5 км/ч.